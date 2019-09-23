Глава Роскомнадзора назвал СМИ заложниками создателей фейковых новостей

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - В условиях жесткой конкуренции и сокращения времени на фактчекинг профессиональные СМИ стали "не столько виновниками, сколько заложниками" проблемы распространения фейковых новостей, считает глава Роскомнадзора Александр Жаров. Об этом говорится в его докладе, подготовленном к форуму Союза журналистов России "Вся Россия 2019".

По оценке чиновника, новый закон о фейковых новостях позволяет оперативно бороться с раскручиванием фальшивых сюжетов, когда это несет реальную угрозу общественной безопасности. Опасения журналистов в отношении этого закона и закона об оскорблении госсимволов не оправдались, заявил Жаров.

С начала действия этих законов в марте 2019 года были удалены 58 интернет-страниц с оскорблениями госсимволов России и 47 - с ложной информацией, говорится в докладе.

По утверждению Жарова, закон о неуважительных отзывах "применяется исключительно в отношении определенных Конституцией государственных символов РФ", то есть к Конституции, государственным флагу, гербу и гимну, а также президенту, правительству (как к органу госвласти, а не к персоналиям министров) и Федеральному собранию. Всего Роскомнадзор получил 36 требований Генпрокуратуры о блокировке 62 неуважительных материалов в соцсетях, на форумах и видеохостингах. Запрещенную информацию в 58 случаев удалили "ВКонтакте", Twitter, Instagram, Facebook, YouTube и другие площадки, еще четыре страницы были заблокированы.

"В зарегистрированных СМИ нарушений данного закона не выявлено", - отметил Жаров.

В отношении фейковых новостей, несущих угрозу безопасности, Роскомнадзор получил десять требований Генпрокуратуры, касавшихся 47 интернет-страниц, и сам дополнительно нашел 128 зеркал таких страниц. Все это было размещено в соцсетях и на видеохостингах, сейчас вся эта информация удалена.

Законы об ответственности за распространение ложной информации и за оскорбление госсимволов вступили в силу 29 марта. Авторами поправок были сенаторы Андрей Клишас, Людмила Бокова и депутат Госдумы Дмитрий Вяткин.

Закон о фейках касается информации, распространение которой может создать угрозу жизни или здоровью граждан и их имуществу, угрозу массового нарушения общественного порядка или общественной безопасности либо угрозу работе важных объектов или инфраструктуры. Потребовать блокировки такой информации может генпрокурор или его заместители, далее этим вопросом занимается Роскмнадзор. Ведомство обязано уведомить владельца ресурса, что он должен удалить фейк, иначе последует блокировка. Указанный порядок не распространяется на новостные агрегаторы, а также на традиционные СМИ (имеющие лицензию или свидетельство о регистрации), но затрагивает сайты СМИ.

При наступлении негативных последствий от распространения фейков людей и организации могут оштрафовать на сумму от 30 тысяч рублей до 1,5 млн рублей.

Требовать блокировки контента, содержащего неуважительное высказывание в адрес власти и госсимволов также может Генпрокуратура. Роскомнадзор может требовать удалить такую информацию под угрозой блокировки ресурса. За нарушение запрета гражданина могут оштрафовать на сумму до 300 тысяч рублей, а за повторное нарушение возможен административный арест до 15 суток.

Первым оштрафованным за неуважительный отзыв о президенте стал Юрий Картыжев из Малой Вишеры. Суд назначил ему штраф в 30 тысяч рублей.