Минпромторг предложил ввести обязательную маркировку шин с ноября 2020 года

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Минпромторг РФ предлагает ввести обязательную маркировку автомобильных шин с ноября 2020 года, следует из материалов сайта regulation.gov.ru.

Согласно тексту разработанного министерством законопроекта, продавцы шин должны зарегистрироваться в информационной системе мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке, с 1 декабря 2019 г. до конца марта 2020 г. Тем, кто будет выходить на рынок позднее, нужно будет регистрироваться в течение семи дней после начала деятельности.

В течение месяца после регистрации участники рынка должны подготовить свои программно-аппаратные средства к работе с маркируемым товаром и направить оператору системы маркировки заявку на прохождение тестирования информационного взаимодействия. Тестирование будет идти в течение 60 календарных дней.

Физически наносить средства идентификации на шины или на этикетку шин продавцы смогут с начала марта 2020 г. "Нанесение средств идентификации на шины или на этикетку шин, или внедрение средств идентификации в шины является обязательным с 1 ноября 2020 г.", - говорится в тексте проекта постановления.

Предлагаемые правила также разрешают наносить маркировку на немаркированные шины, которые были ввезены и не проданы до сентября 2020 года, в срок до ноября того же года.

Как отмечается в тексте законопроекта, продавцы шин, зарегистрированные в информационной системе в рамках проводимого Минпромторгом в настоящее время эксперимента по маркировке, будут автоматически зарегистрированы в новой системе. В случае, если предоставленные продавцом шин данные неполны, ему необходимо будет внести недостающие сведения до апреля 2020 г.

Публичные обсуждения законопроекта пройдут с 23 сентября по 18 октября текущего года.

Как сообщалось, с 1 марта 2019 г. Минпромторг начал пилотные проекты по маркировке ряда товаров: духов и фотокамер, некоторых категорий одежды, шин и покрышек. Эксперименты продлятся до 30 ноября.

Предполагается, что функции оператора информационной системы для проведения эксперимента будет выполнять ООО "Оператор-ЦРПТ". ЦРПТ является оператором информационной системы для маркировки сигарет, обуви и лекарств (по последним двум категориям проходят пилотные проекты).

Распоряжением правительства РФ от 28 апреля 2018 г. был утвержден перечень отдельных товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации. Предполагается, что единая система маркировки товаров заработает с 2024 г., ее оператором станет ЦРПТ.