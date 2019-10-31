Депутаты попросили Медведева и Чайку оценить обоснованность "тотальной маркировки"

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Группа депутатов Госдумы во главе с Анатолием Грешневиковым обратилась к премьер-министру Дмитрию Медведеву, генпрокурору Юрию Чайке, главам Федеральной антимонопольной службы (ФАС), Минэкономразвития и Минпромторга с просьбой проверить обоснованность "тотального внедрения обязательной маркировки" (копии писем есть у "Интерфакса").

В частности, в обращении к Медведеву депутаты указывают, что "неизбежный перенос предприятиями своих издержек по подключению к системе маркировки на покупателей повлечет рост цен, ускорение инфляции".

"Форсированное и тотальное внедрение обязательной маркировки в ее нынешнем виде вызывает серьезное беспокойство. Для участников рынка (в первую очередь - для производителей) подключение к системе маркировки влечет необходимость колоссальных дополнительных расходов как единовременных (переоборудование производственных линий и доработка IT-инфраструктуры), так и постоянных в дальнейшем (эксплуатационное и обслуживание оборудования и ПО, закупка кодов). Только, например, по кондитерской отрасли указанные расходы составят десятки миллиардов рублей", - считают авторы обращения. Кроме того, они сомневаются, что экономические последствия обязательной маркировки "надлежащим образом" просчитаны.

Размер платы оператору системы маркировки Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) в размере 50 копеек был директивно установлен на непрозрачной, нерыночной основе, без какого-либо экономического обоснования и привязки к обязательствам ЦРПТ по размеру инвестиций, говорится в обращении к главе ФАС Игорю Артемьеву. "По имеющимся оценкам, этот "новый налог в пользу частной компании" составит от 400 млрд до 1,2 трлн рублей в год (с учетом того, что к 2024 году правительство планирует распространить обязательную маркировку на все потребительские товары массового спроса). По сути, речь идет о монопольно высоком тарифе", - говорится в письме.

Непонятно, как будет работать система маркировки применительно к весовым товарам, говорится в письме к главе Минпромторга Денису Мантурову. Если обязательная маркировка распространится только на товары в производственной упаковке (как, например, это предусмотрено экспериментом по маркировке молочной продукции), это приведет к сокращению ассортимента.

Генпрокуратуру депутаты попросили провести проверку законности и антикоррупционную экспертизу распоряжений правительства, касающихся списка категорий товаров, которые будут маркироваться, назначения ЦРПТ оператором системы маркировки, а также постановления правительства о размере оплаты за услуги по предоставлению кодов маркировки.

В настоящее время в России введена обязательная маркировка изделий из натурального меха, табачной продукции и лекарственных препаратов, относящихся к программе высокозатратных нозологий, начинается реализация маркировки обувных товаров. Проводятся добровольные эксперименты по маркировке остальных групп лекарственных препаратов для медицинского применения, духов, молочной продукции и других товаров из перечня, утвержденного правительством в апреле 2018 года.

В июне 2019 года Минпромторг и ЦРПТ заключили соглашение о государственно-частном партнерстве в цифровой маркировке и прослеживании (мониторинге оборота) товаров. Инвестиции ЦРПТ в проект составят около 220 млрд рублей за 15 лет. Срок окупаемости проекта - не менее 7 лет. Планируется, что система маркировки уже в ближайшем будущем охватит значительную часть товарных потоков в России. На данном этапе в соглашение вошли 13 товарных групп: меховые изделия, молочная и табачная продукция, лекарственные препараты, духи и туалетная вода, шины и покрышки, пять категорий товаров легкой промышленности, обувь, фотокамеры и вспышки.

ЦРПТ является совместным проектом USM Алишера Усманова ("ЮэСэМ Технологии", 50%), ГК "Ростех" (концерн "Автоматика", 25%) и "Элвис-Плюс групп" Александра Галицкого (25%).