Арестованный депутат заксобрания Ленинградской области Караваев объявил голодовку

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Сергей Караваев, арестованный по делу о мошенничестве с землей, отказался от приема пищи. Об этом сообщили "Интерфаксу" во вторник в пресс-службе УФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Как отмечается, обращение от Караваева поступило к администрации следственного изолятора 20 сентября. В нем он уведомил, что отказывается от еды.

Собеседник отметил, что это решение не связано с претензиями Караваева по условиям содержания в СИЗО.

В настоящее время Караваев находится под наблюдением медиков. Во вторник назначена встреча обвиняемого с сотрудником УФСИН, курирующим вопросы прав осужденных, и представителями общественно-наблюдательной комиссии Ленинградской области.

Как сообщалось, 20 февраля в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве с земельным участком площадью 35 гектаров на территории Муринского сельского поселения были проведены обыски по местам жительства у двоих фактических учредителей и владельцев ООО "АС", один из которых является депутатом Законодательного собрания Ленинградской области.

"По данным следствия, в 2014 году на земельном участке, арендованном ООО "АС", были построены плоскостные объекты в виде открытых площадок для хранения, которые были незаконно зарегистрированы в органах госрегистрации как объекты капитального строительства, хотя таковыми не являлись по нормам градостроительного кодекса", - сообщало СУ СКР региона.

Впоследствии арбитражные суды признали незаконным решение о регистрации этих объектов. "Вместе с тем, указанный земельный участок на основании наличия ранее незаконно зарегистрированных объектов недвижимости был выкуплен ООО "АС" у МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области за 15 % от кадастровой стоимости, в связи с чем муниципальному образованию был причинен ущерб на сумму более 50 млн рублей", - отмечает СУ СКР.

Согласно материалам дела, депутат Караваев, являясь учредителем ООО "АС", в период с ноября 2011 по октябрь 2014 годов вступил в преступный сговор с депутатом совета депутатов муниципального образования "Муринское сельское поселение", своим сыном, Сергеем Караваевым для хищения земельного участка стоимостью более 63 млн рублей, который находился в аренде у ООО.

В результате участок площадью 350 тысяч кв. метров был незаконно куплен ООО "АС" за 15% от кадастровой стоимости, что составило порядка 9,5 млн рублей.

22 февраля суд Санкт-Петербурга арестовал Караваева и его сына. Фигуранты не признали вину.