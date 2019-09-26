Арестованный депутат парламента Ленинградской области Караваев прекратил голодовку

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Сергей Караваев, арестованный по делу о мошенничестве с землей, прекратил голодовку. Об этом сообщили "Интерфаксу" в четверг в пресс-службе УФСИН России по Санкт-Петербургу и области.

По его словам, утром 26 сентября на имя руководителя следственного изолятора поступило официальное заявление от Караваева с просьбой считать его официально с сегодняшнего дня прекратившим голодовку.

Караваева временно оставят в медико-санитарной части, после чего он будет переведен в обычную камеру.

Как сообщалось, Караваев объявил голодовку 20 сентября. Как отмечали в пресс-службе УФСИН, это решение не было связано с условиями его содержания в СИЗО.

20 февраля в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве с земельным участком площадью 35 га на территории Муринского сельского поселения прошли обыски по местам жительства у двоих фактических учредителей и владельцев ООО "АС". Один из них является депутатом Законодательного собрания Ленинградской области.

По данным следствия, в 2014 году на земельном участке, арендованном ООО "АС", были построены "плоскостные объекты в виде открытых площадок для хранения", которые были незаконно зарегистрированы в органах госрегистрации как объекты капитального строительства. Однако таковыми они не являлись по нормам градостроительного кодекса.

Впоследствии арбитражные суды признали незаконным решение о регистрации этих объектов. Вместе с тем, указанный земельный участок на основании наличия ранее незаконно зарегистрированных объектов недвижимости был выкуплен ООО "АС" у МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области за 15% от кадастровой стоимости. В связи с этим муниципальному образованию был причинен ущерб на сумму более 50 млн рублей, сообщало СУ СКР региона.

Согласно материалам дела, депутат Караваев, являясь учредителем ООО "АС", в период с ноября 2011 по октябрь 2014 годов вступил в преступный сговор с депутатом совета депутатов муниципального образования "Муринское сельское поселение", своим сыном, Сергеем Караваевым для хищения земельного участка стоимостью более 63 млн рублей, который находился в аренде у ООО.

В результате участок площадью 350 тыс. кв. м был незаконно куплен ООО "АС" за 15% от кадастровой стоимости, что составило порядка 9,5 млн рублей.

22 февраля суд Санкт-Петербурга арестовал Караваева и его сына. Фигуранты не признали вину.