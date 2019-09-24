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Полицейские под Иркутском остановили сторонников шамана Габышева

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Шестерых сторонников якутского шамана Александра Габышева, которые продолжили его поход в Москву, остановили на трассе иркутские полицейские, сообщил координатор организации "Правозащита Открытки" Алексей Прянишников.

"Их задержали возле города Слюдянка в Иркутской области якобы по поступившему в полицию сообщению с приложенным видео о том, что они идут по проезжей части (федеральной трассы "Байкал" - ИФ). Сотрудники ГИБДД сейчас составляют административный протокол по статье 12.29 КоАП РФ (нарушение правил дорожного движения пешеходом или иным лицом, участвующим в процессе дорожного движения)", - сказал Прянишников "Интерфаксу" во вторник.

По его словам, свой поход в Москву сторонники Габышева намерены продолжить.

Как сообщалось, называющий себя шаманом Александр Габышев в марте начал пешее путешествие длиной в 8 тыс. км из Якутии в Москву, чтобы "восстановить народовластие". В общей сложности поход должен был продлиться два года. С начала путешествия он прошел около 3 тыс. км и привлек множество последователей.

В ночь на 19 сентября сотрудники силовых структур в масках и с оружием задержали Габышева на федеральной трассе "Байкал" в Бурятии, и отправили в Якутию. Он был госпитализирован в Якутский республиканский психоневрологический диспансер, но позже был отпущен.

В отношении Габышева возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности). На прошлой неделе суд избрал ему меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Александр Габышев Алексей Прянишников Иркутская область

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