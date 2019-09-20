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Якутского шамана Габышева отправили в психбольницу

Якутского шамана Габышева отправили в психбольницу
Архивное фото
Фото: Евгений Епанчинцев/ТАСС

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Шаман Александр Габышев, задержанный в четверг, 19 сентября, в Бурятии, доставлен в Якутск и направлен в Якутский республиканский психоневрологический диспансер (ЯРПНД), сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

Как уточняют в ведомстве, в ЯРПНД Габышеву проведут психиатрическую диагностику, которая "основывается на беседе с пациентом, уточнении истории жизни и болезни".

"В случае, если у данного пациента будут выявлены патологии, мы готовы оказать квалифицированную медицинскую помощь. При необходимости могут быть привлечены социальные службы", - отмечается в пресс-релизе.

Ранее сообщалось, что называющий себя шаманом Александр Габышев, который в марте направился пешим походом из Якутии в Москву, в четверг был задержан на трассе "Байкал" в Бурятии. По данным МВД по Бурятии, он находится в розыске за совершение преступления на территории Якутии.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков порекомендовал журналистам обратиться к местным властям за комментариями по поводу задержания в Бурятии Габышева. Так Песков отреагировал на вопрос о том, в курсе ли Кремль, что в отношении Габышева возбуждено уголовное дело. В правозащитной организации Amnesty International заявили, что Габышева нужно освободить. Там также назвали задержанного шамана узником совести.

Называющий себя шаманом Александр Габышев в марте 2019 года начал пешее путешествие длиной в 8 тысяч километров из Якутии в Москву. В общей сложности поход должен был продлиться два года. С начала путешествия он прошел около 3 тыс. км, привлек множество последователей.

Александр Габышев Якутия

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