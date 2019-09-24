Старший вице-президент Сбербанка решила уволиться

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Старший вице-президент, операционный директор Сбербанка Наталья Диркс решила завершить карьеру в финансовом конгломерате, говорится в пресс-релизе кредитной организации.

Курируемые Диркс направления будут находиться в зоне ответственности директора операционного центра Сбербанка Ольги Бычковой и директора Межрегионального центра технической поддержки Сбербанка Алексея Серых. Они продолжат работать в подчинении исполнительного директора, главы блока "Технологии" Давида Рафаловского.

Диркс пришла в Сбербанк в 2010 году в качестве директора оперофиса "Центр сопровождения клиентских операций Южный порт". В пресс-релизе Сбербанка отмечается, что среди заслуг уходящей Диркс - "повышение производительности труда в три раза". Кроме того, ей удалось в пять раз снизить число сотрудников, работавших на операционном направлении и перепрофилировать их на другие направления работы.

Также под руководством Диркс в Сбербанке была создана инновационная лаборатория и внедрена платформа RPA (Robotic Process Automation), которая за год реализовала внедрение программных роботов в процессы банка.

До прихода в Сбербанк Диркс работала первым зампредом правления, директором операционной группы в банке "Интеза".