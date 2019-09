Суд на Кубани уточнил дату слушаний иска Дерипаски к зарубежным СМИ из-за опечатки

Бизнесмен Олег Дерипаска Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Краснодарского края из-за допущенной ранее опечатки перенес с декабря на октябрь предварительные слушания по иску бизнесмена Олега Дерипаски к трем англоязычным изданиям The Times, The Telegraph и The Nation о защите деловой репутации.

При составлении судебного акта на компьютере из-за сбоя программы была допущена опечатка в резолютивной части определения от 19 сентября, говорится в материалах суда, размещенных на интернет-портале "Электронное правосудие". "Следовало напечатать: Назначить предварительное судебное заседание с извещением лиц, участвующих в деле, на 11 октября 2019 года", - отмечают в суде.

Ранее сообщалось, что Краснодарский краевой арбитражный суд назначил предварительные слушания по иску Дерипаски на 12 декабря.

Дерипаска в сентябре обратился в суд с иском о защите деловой репутации к издателям Times Newspapers Limited, Telegraph Media Group Limited и The Nation Company LLC.

Российский бизнесмен хочет добиться в суде опровержения фактов, изложенных в статьях изданий The Times, The Telegraph и The Nation, на основании которых, по его мнению, в отношении него Минфином США были введены персональные санкции.

"В качестве обоснования санкций Минфин, по сути, ссылается только на три газетные статьи, которые были опубликованы в зарубежных СМИ более 10 лет назад. Под видом установленных фактов в этих статьях излагаются голословные обвинения в адрес Дерипаски, сделанные его конкурентами, а также слухи и домыслы. Эти обвинения никогда не были подтверждены в суде и не соответствуют действительности", - поясняла "Интерфаксу" пресс-представитель Дерипаски.