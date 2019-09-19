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Слушания по иску Дерипаски к зарубежным журналистам назначили на декабрь

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Краснодарский краевой арбитражный суд принял к производству иск бизнесмена Олега Дерипаски к трем англоязычным изданиям The Times, The Telegraph и The Nation о защите деловой репутации, предварительные слушания назначены на декабрь, сообщили "Интерфаксу" в аппарате суда в четверг.

Как заявил агентству сотрудник суда, судебное заседание должно состоятся 12 декабря.

Ранее в сентябре представитель бизнесмена рассказала "Интерфаксу", что Дерипаска хочет добиться в суде опровержения информации СМИ, на основании которой Минфин США ввел против него персональные санкции.

Минфин США в качестве обоснования введения санкций приводит только три газетные статьи, опубликованные больше десяти лет назад, сказала представитель Дерипаски. По ее словам, в этих публикациях были изложены слухи и домыслы о Дерипаске, а также "голословные обвинения" в его адрес, выдвинутые его конкурентами.

13 сентября предприниматель подал в Краснодарский краевой арбитражный суд иск о защите деловой репутации к издателям британских газет The Times, The Telegraph и американской The Nation.

Дерипаска и восемь его компаний попали под санкции США в апреле 2018 года. В январе 2019 года в результате переговоров Минфин снял санкции с En+, подконтрольного ей производителя алюминия "РУСАЛ" и "Евросибэнерго", поскольку бизнесмен отказался от контроля над ними.

Олег Дерипаска Краснодар The Times The Telegraph The Nation

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