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Суд на Кубани рассмотрит иск Дерипаски к The Times, The Telegraph и The Nation

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Российский бизнесмен Олег Дерипаска подал в Краснодарский краевой арбитражный суд иск о защите деловой репутации к трем ведущим изданиям Великобритании, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

"Иск Олега Дерипаски к издателям Times Newspapers Limited, Telegraph Media Group Limited и The Nation Company LLC о защите деловой репутации зарегистрирован в картотеке краевого арбитажного суда в минувшую пятницу, 13 сентября. Слушания по делу еще не назначены", - сказал сотрудник пресс-службы.

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Он не уточнил подробностей дела, отметив, что необходимая документация будет введена в систему "Электронное правосудие" в ближайшие дни.

Ранее сообщалось, что в середине марта Дерипаска подал иск в федеральный суд Вашингтона, добиваясь отмены персональных санкций в свой адрес. Бизнесмен считает, что незаконно и несправедливо попал в санкционный список США, став жертвой политической борьбы из-за "предполагаемого вмешательства РФ в президентские выборы 2016 года в США".

Свои потери в связи с санкциями против него и принадлежащих ему компаний Дерипаска оценил в $7,5 млрд или в 81% своего состояния.

Дерипаска ранее уже судился с иностранными СМИ. В частности, в 2017 году подал иск против американского информационного агентства Associated Press (АP), обвинив его в клевете. Бизнесмен требовал опровержения распространенной агентством информации о якобы проводимой им "преступной деятельности", связанной с его сотрудничеством с бывшим руководителем предвыборного штаба президента Дональда Трампа Полом Манафортом. Согласно публикации агентства, Манафорт "тайно работал" на Дерипаску около 10 лет и продвигал интересы Москвы в политической, экономической и других областях. Агентство отказалось публиковать опровержение.

Олег Дерипаска

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