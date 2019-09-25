Оставшийся экипаж с горящей базы "Петр Житников" решили эвакуировать самолетом

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Членов экипажа, оставшихся для борьбы за живучесть судна на загоревшейся плавбазе "Петр Житников" у Южных Курил, спасатели намерены эвакуировать самолетом.

"Спасатель "Преданный" под бортом плавбазы, идет проливка помещений. Ведется борьба за живучесть судна. Открытого пламени нет, ждут, когда тара перестанет тлеть. Людей, скорее всего, эвакуируют самолетом", - сообщили агентству "Интерфакс" в компании "Дальморепродукт", которой принадлежит "Петр Житников".

Как сообщалось, по данным морского спасательно-координационного центра (МСКЦ) "Южно-Сахалинск", на судне остается аварийная группа из 56 членов экипажа, которые тушат пожар. Эвакуированы 363 человека.

Во вторник в акватории Тихого океана в 48 км к юго-востоку от острова Итуруп на плавбазе "Петр Житников" произошло возгорание тарных материалов в консервном цехе. Пострадавших нет.