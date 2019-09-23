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Пожар произошел на крупном плавучем заводе у Южных Курил

Экипаж эвакуируют на находящиеся рядом суда

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - У побережья южнокурильского острова Шикотан загорелся консервный цех на плавучем заводе "Петр Житников", сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

По его словам, очаг пожара локализован в крабовом цехе, где горит упаковка из гофрокартона. Никто не пострадал.

Позднее агентству "Интерфакс" в морском спасательном координационном центре "Южно-Сахалинск" сообщили, что экипаж плавбазы "Петр Житников" эвакуируют на находящиеся рядом в море суда. Там отметили, что жизням членов экипажа ничего не угрожает.

"Туда отправлены два спасательных судна. В Южно-Сахалинске готовятся к вылету два вертолета, они вылетят, как позволит погода", - сказал собеседник агентства.

По словам источника, капитан запросил эвакуацию 419 членов экипажа, хотя судно герметично. При этом в пресс-службе МЧС России агентству рассказали, что эвакуация проводится несмотря на то, что "по предварительной информации, экипаж справился с огнём". Силы МЧС не привлекаются, отметили в ведомстве.

В свою очередь, в пресс-службе Росморречфлота уточнили, что к настоящему моменту почти половина экипажа плавбазы эвакуирована на другие суда.

"Проводится эвакуация. Порядка 105 человек взяло на борт судно "Всеволод Сибирцев", еще сто человек - другое судно", - сказали в пресс-службе.

Информация о погибших и пострадавших не поступала.

"Петр Житников" - один из двух крупнейших в мире плавзаводов. Владельцем плавбазы является "Дальморепродукт".

Шикотан

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