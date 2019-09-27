Еще одна группа с плавбазы "Петр Житников" вылетела чартером во Владивосток

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - ДАЛЬНИЙ ВОСТОК - Четвертая группа экипажа с плавбазы "Петр Житников" в пятницу вылетела чартером компании "Аврора" из Южно-Курильска (о. Кунашир, Южные Курилы Сахалинской области) во Владивосток, сообщил агентству "Интерфакс" мэр Южно-Курильского района Вячеслав Власенко.

"Четвертая группа, 70 человек, вылетела чартером во Владивосток в пятницу в 12:15 местного времени (04:15 по Москве)", - сказал он.

Мэр напомнил, что этот же самолет вернется в Южно-Курильск и сегодня вечером вывезет пятую группу экипажа плавбазы, тоже 70 человек.

На Шикотане остаются еще 13 человек с плавбазы "Петр Житников", их судовладелец планирует отправить в субботу рейсовым самолетом из Южно-Курильска в Южно-Сахалинск и затем во Владивосток.

Как сообщалось, по соглашению "Дальморепродукта" с авиакомпанией "Аврора" двумя чартерными рейсами в среду вечером из Южно-Курильска во Владивосток доставили 135 членов экипажа плавбазы "Петр Житников", в четверг вечером одним чартером - еще 70 человек.

В акватории Тихого океана, в 48 км к юго-востоку от острова Итуруп на плавбазе "Петр Житников" в ночь на 24 сентября произошло возгорание тары в консервном цехе. Пострадавших нет. С плавбазы из 420 человек эвакуировали 361 человека, остальные в качестве аварийной команды остались на судне для ликвидации пожара.

Эвакуированные с плавбазы люди доставлялись на остров Шикотан в село Крабозаводское, где они были размещены и обеспечены всем необходимым.

На судне уже четвертые сутки продолжают тушить пожар.

Плавбаза предназначена для приема краба и рыбы-сырца и их переработки на консервы, пресервы, мороженую продукцию, рыбную и крабовую муку, жир. Судовладелец - приморская компания "Дальморепродукт".