Глава Тувы возглавил рейтинг губернаторов - лидеров по подписчикам-ботам в инстаграме

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - У главы Тувы Шолбана Кара-оола 63% подписчиков в инстаграме составляют боты, он возглавил рейтинг губернаторов по ботам в аудитории на этой площадке. Об этом пишет РБК со ссылкой на исследование Центра политической конъюнктуры (ЦПК) "Мнимая популярность. Анализ активности губернаторов в сети Instagram".

В среднем в аккаунтах глав регионов в инстаграме 30,4% ботов. В пятерку лидеров по этому показателю кроме главы Тувы вошли мэр Москвы Сергей Собянин (53%), глава Северной Осетии — Алании Вячеслав Битаров (50%), глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов (48%) и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев (47%).

13% ботов среди подписчиков губернатора Чукотки Романа Копина, но у него всего около 2000 подписчиков. У губернатора Смоленской области Алексея Островского - 14%, губернатора Новосибирской области Андрея Травникова и главы Ростовской области Василия Голубева - по 17%. Эксперты не нашли зависимости между процентом ботов и количеством подписчиков, но отметили, что у наиболее "чистых" аккаунтов аудитория до 20 тысяч человек.

Больше всего лайков в инстаграме получают глава Чечни Рамзан Кадыров (в среднем 17,5 тысячи лайков на пост), губернатор Хабаровского края Сергей Фургал (9900), глава Башкирии Радий Хабиров (9700), губернатор Челябинской области Алексей Текслер (9700), глава Оренбургской области Денис Паслер (6500). Сергей Собянин на седьмом месте с 5000 лайков.

Процент ботов аналитики считали с помощью сервиса IG Audit, который анализирует количество постов, число подписчиков и подписок и по набору этих критериев вычленяет реальных подписчиков. Погрешность инструмента составляет около 8%. Также в ЦПК учитывали соотношение подписчиков и количества лайков: например, если у аккаунта сто тысяч подписчиков, а пост в среднем набирает не больше 800 лайков, возникают сомнения относительно реальности подписчиков.

Опрошенные РБК эксперты назвали результаты исследования ЦПК реалистичными. Гендиректор PRT Edelman Affiliate Глеб Сахрай обратил внимание, что нужно учитывать особенность алгоритма соцсети, который стимулирует заказывать платное продвижение постов, понижая процент реакции на посты в аккаунтах с большой аудиторией.

В пресс-службе губернатора Подмосковья назвали IG Audit бесплатной программой без гарантии точности цифр и отметили, что не считают его объективным инструментом, поскольку он не учитывает характер контента и способ взаимодействия с аудиторией. На раскрутку аккаунта Воробьева в инстаграме было потрачено 3000 рублей, которые пошли на три рекламные кампании по продвижению постов среди пользователей Подмосковья, добавили в администрации региона.

Аккаунты в инстаграме есть у 68 губернаторов. Больше всего подписчиков у Собянина - 675 тысяч, меньше всего - 1480 - у главы Архангельской области Игоря Орлова.

Аналитики ЦПК считают, что губернаторы пользуются инстаграмом, поскольку фотографии с мест являются доказательством активной работы глав регионов и поскольку эта соцсеть позволяет быстро нарастить аудиторию (в три раза за полтора года, по данным Brand Analytics). Эксперты также отметили, что некоторые чиновники завели акаунты после негласного указания из Москвы и присутствуют в сети только номинально.