Аналитики спрогнозировали отставку 11 губернаторов

Наиболее вероятным кандидатом на досрочный уход с должности назвали главу Карачаево-Черкесии

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Перед плановыми выборами губернаторов 17 регионов могут уйти в отставку 11 глав регионов, следует из рейтинга политической устойчивости по версии аналитиков "Минченко консалтинг", пишут "Ведомости", "Коммерсантъ" и РБК. Наиболее вероятным кандидатом на досрочную отставку они считают главу Карачаево-Черкесии Рашида Темрезова, положение которого пошатнулось после "дела Арашуковых".

Из губернаторов, остающихся в должности около десяти лет, могут уйти глава Чувашии Михаил Игнатьев, глава Камчатки Виктор Илюхин и губернатор ХМАО Наталья Комарова, которые конфликтуют с силовиками и федеральными и региональными элитами, пишет газета. Также вероятны отставки губернаторов, участвующих в "долгосрочных федеральных конфликтах" - Сергея Левченко, претензии к которому усугубились после наводнения в Иркутской области, и у Игоря Орлова, позиции которого ослабил конфликт вокруг планов обустроить свалку в архангельском Шиесе. В этих двух регионах власти проигрывают информационные войны и выборы в органы местного управления, прокомментировал ситуацию политолог Евгений Минченко.

Устойчивость Левченко аналитики оценили в четыре балла, Орлова - в семь баллов, главы Еврейской автономной области Александра Левинталя - в шесть баллов, пишет РБК. В ЕАО нет значимых социально-экономических проектов, у главы региона отсутствует внятное позиционирование и качественный политический менеджмент, отметил Минченко. Отставка считается вероятной, если губернатор набрал меньше десяти баллов, напоминает издание.

Также вероятны отставки краснодарского губернатора Вениамина Кондратьева, Александра Богомаза (Брянская область), Александра Дрозденко (Ленинградская область), Сергея Ситникова (Костромская область).