Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:19Заразились
на 24.05В России 344 481+8 599В мире 5 407 613+97 251

Глава Тувы сообщил о своей госпитализации

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Глава Тувы Шолбан Кара-оол сообщил на своей странице во "ВКонтакте", что был госпитализирован из-за "страшной заразы".

"Рано или поздно о моей болезни станет известно, но попробую руководить дистанционно. Не хочу, чтобы моя болезнь имела самое плохое воздействие", – сказал Кара-оол в своем видеообращении.

По его словам, кроме него в больнице находятся и другие чиновники.

"В больнице сейчас кроме меня и председателей администраций Танды, Улук-Хема лежат и наши подчиненные. Зараза очень страшная, задевает многие стороны здоровья: голова очень болит, у кого-то воспаление легких, кто-кто в легкой форме, кто-то лежит в реанимации", – отметил Кара-оол.

Он призвал жителей Тувы соблюдать меры профилактики.

Тува Шолбан Кара-оол

Новости по теме

Новости

Глава Роспотребнадзора спрогнозировала рост смертности от коронавируса

Пожар произошел в больнице в Приморье

Больше половины регионов РФ смогут снимать вирусные ограничения завтра

Больше половины регионов РФ смогут снимать вирусные ограничения завтра

Глава Роспотребнадзора отвергла обвинения в фальсификации статистики по COVID-19

Что произошло за день: воскресенье, 24 мая

Участник рэп-группы Bad Balance погиб на пожаре в Петербурге

Крымские медики пожаловались на несправедливую оплату лечения коронавирусных больных

Изменение Конституции

Электронное голосование по поправкам в Конституцию пройдет в нескольких регионах РФ

Электронное голосование по поправкам в Конституцию пройдет в нескольких регионах РФ

Губернатор Калининградской области ответил Вашингтону на слова о "кинжале в сердце"

Вспышка COVID-19 произошла на втором за неделю предприятии в Воронежской области

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');