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УФСИН начало проверку сообщений о пытках в карельской колонии

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Управление федеральной службы исполнения наказаний по республике Карелия (УФСИН) начало проверку информации о пытках и вымогательстве денег у заключенных в петрозаводской исправительной колонии №9, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства во вторник.

"Ряд либеральных средств массовой информации опубликовали информацию о том, что в девятой колонии у нас заключенных пытают, убивают. По данному факту проверка началась вчера", - сказал собеседник агентства.

"Мы комплексно проверим, посмотрим, и, соответственно, уже выдадим информацию по всем пунктам", сказали в пресс-службе.

Ранее в СМИ появилась информация со ссылкой на заключенных о нескольких случаях избиений, пыток и вымогательств в петрозаводской исправительной колонии №9 с 2013 по 2019 годы, в том числе приведших к летальному исходу.

В исправительной колонии №9 содержат осужденных за тяжкие и особо тяжкие преступления. Колония находится в черте Петрозаводска.

ФСИН Карелия

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