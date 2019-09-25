Что произошло за день: среда, 25 сентября

Памфилова обвинила Госдуму во вмешательстве в петербургские выборы, Белый дом опубликовал стенограмму разговора Трампа и Зеленского, генерал-майора МВД арестовали по делу о мошенничестве

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Белый дом опубликовал стенограмму разговора Трампа с Зеленским 25 июля. Она свидетельствует, что президент США упоминал в разговоре вице-президента Джо Байдена, но не связывал расследование дела его сына с привязкой к финансовой помощи Украине. Ранее в связи с подозрениями о содержании разговора спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси объявила о начале расследования по вопросу импичмента.

- Bloomberg заявил о бойцах "Вагнера", воюющих на стороне ливийского генерала Хафтара. Агентство утверждает, что представитель частной военной компании подтвердил ее участие в боевых действиях, Ливийская национальная армия опровергла присутствие иностранных бойцов в своих рядах.

- Глава ЦИК РФ заявила о вмешательстве депутатов Госдумы в петербургские выборы. Элла Памфилова назвала имена единороссов Евгения Марченко, Михаила Романова и Сергея Вострецова, а также спикера городского Заксобрания Вячеслава Макарова. Она также заявила об ответственности городского избиркома, который не провел чистку кадров с 2014 года. Макаров заявил, что он боролся за победу "Единой России" и таким образом вмешивался в выборы, а Романов выразил удивление в связи с заявлениями Памфиловой.

- Валентина Матвиенко снова избрана председателем Совета Федерации. Она возглавила верхнюю палату парламента в третий раз.

- Генерал-майор МВД Александр Мельников арестован по делу об особо крупном мошенничестве. По версии следствия, генерал и трое его подельников разработали план вымогательства у предпринимателя 100 млн рублей за то, чтобы его не привлекали к уголовной ответственности. На службе Мельников, в частности, курирует работу ИВС, спецприемников, подразделений охранно-конвойной службы.

- Состоялся последний пуск ракеты-носителя "Союз-ФГ" с экипажем МКС. На корабле "Союз МС-15" к станции отправились космонавт "Роскосмоса" Олег Скрипочка, астронавт NASA Джессика Меир и первый астронавт из Объединенных Арабских Эмиратов Хаззаа аль-Мансури. На смену "Союзу-ФГ" придет ракета-носитель "Союз-2.1а".

- Похититель картины Архипа Куинджи из Третьяковки приговорен к трем годам колонии строгого режима. Денис Чуприков признан виновным по статье о хищении особо ценного предмета, повлекшем его порчу, уничтожение или разрушение.

- Сторонники шамана Александра Габышева отменили поход на Москву. Один из участников акции заявил изданию Znak.com, что группу предупредили о последствиях: в случае продолжения похода ее членов якобы грозили признать террористами.