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Почти 50 человек обратились медпомощью после аварийной посадки "Боинга" в Барнауле

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - После возгорания шасси самолета, приземлившегося в Барнауле, к медикам обратились почти 50 человек, сообщил "Интерфаксу" информированный источник в среду вечером.

"За помощью к врачам обратилось 49 человек, 48 отпущены на амбулаторное лечение", - сказал источник.

Еще один человек оставлен в больнице. "Его состояние оценивается как средней тяжести, у него диагностирован ушиб почки", - сказал источник.

Как сообщалось, вечером 25 сентября в аэропорту Барнаула совершил жесткую посадку самолет "Боинг 767-300" авиакомпании Azur Air, прилетевший в Барнаул из Камрани (Вьетнам). На борту находились 344 человек, включая десять членов экипажа.

До этого сообщалось о 23 пострадавших и пятерых госпитализированных. Тяжких телесных повреждений никто не получил, в основном речь идет об ушибах. Детей среди пострадавших нет.

Барнаул Боинг

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