Поиск

Число обратившихся за медпомощью пассажиров "Боинга" в Барнауле достигло 56

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - В медсанчасть аэропорта Барнаула обратились 56 пассажиров самолета, совершившего жесткую посадку в аэропорту имени Германа Титова накануне, сообщили в четверг агентству "Интерфакс" в пресс-центре Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ.

"По последним данным, в медсанчасть аэропорта после инцидента обратились 56 человек, один из них госпитализирован в медучреждение", - сказали в пресс-центре.

В пресс-центре Минздрава Алтайского края уточнили, что госпитализирована была женщина. Ей предварительно диагностировали ушиб почек и поясничного отдела позвоночника.

Там отметили, что остальные пациенты после диагностического обследования и оказания необходимой помощи переведены на амбулаторное лечение.

Вечером 25 сентября в аэропорту Барнаула совершил жесткую посадку самолет "Боинг 767-300" авиакомпании Azur Air, прилетевший в Барнаул из Камрани (Вьетнам). На борту находились 344 человека, включая десять членов экипажа.

Ранее сообщалось о 49 обратившихся за медицинской помощью пассажирах.

Барнаул Боинг

Новости по теме

Новости

Банки попросили ЦБ разрешить запрашивать скоринговый балл без согласия заемщика

Пожар на плавбазе "Петр Житников" тушат уже третьи сутки

Российский аналог "Википедии" обойдется бюджету РФ почти в 2 млрд рублей

Настоятелю обители милосердия в Оренбуржье предъявлены по трем статьям УК РФ

Почти 50 человек обратились медпомощью после аварийной посадки "Боинга" в Барнауле

Арестованного настоятеля обители милосердия, где растут 70 приемных детей, отстранили от служения

Что произошло за день: среда, 25 сентября

Пять человек попали в больницу после аварийной посадки "Боинга" в Барнауле

Дело Павла Устинова

Следователь по делу Павла Устинова решил сменить работу

В Думе собрались запретить иностранным НКО открывать в России филиалы

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');