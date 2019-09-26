Российский аналог "Википедии" обойдется бюджету РФ почти в 2 млрд рублей

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Правительство планирует выделить за три года почти 1,7 млрд "Большой российской энциклопедии" (БРЭ) на создание общенационального интернет-портала, который должен стать качественной альтернативой "Википедии", следует из проекта федерального бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годы.

Согласно документу, размер субсидии открытому акционерному обществу "Научное издательство "Большая российская энциклопедия" на создание и функционирование общенационального интерактивного энциклопедического портала составит 684 млн 466,6 тыс. рублей, в 2021 - 833 млн 529,7 тыс. рублей, а в 2022 - 169 млн 94,3 тыс. рублей.

Согласно внесенным поправкам в бюджет на 2019 и плановый период 2020-2021 годы, в 2019 году субсидия БРЭ на создание портала составила 302 млн 213,8 тыс. рублей.

Таким образом, на проект заложено в целом 1 млрд 989 млн 304,4 тысяч рублей.

Как сообщил "Интерфаксу" ранее ответственный редактор БРЭ Сергей Кравец, проект, стартовавший 1 июля, рассчитан на 33 месяца и по планам его разработчиков должен завершиться 1 апреля 2022 года.

6 июля был опубликован проект постановления правительства о выделении субсидий ОАО "Научное издательство "Большая Российская энциклопедия" (БРЭ) на создание и работу общенационального интерактивного энциклопедического портала, который, по замыслу, должен стать качественной альтернативой "Википедии".

Распоряжение правительства о создании общенационального портала было издано в конце августа 2016 года. Для создания такого ресурса была создана межведомственная рабочая группа, которую возглавил в то время вице-премьер Сергей Приходько. В нее вошли представители целого ряда ведомств, в том числе, Минкомсвязи, Роспечати, Минобрнауки, Минкультуры, МИД, Росстата, Росреестра, федерального агентства научных организаций (ФАНО), а также Российской академии наук.

В связи с выходом распоряжения в СМИ появились сообщения о том, что правительство создает аналог "Википедии". Наиболее известный энциклопедический портал в интернете неоднократно подвергался критике за неточности и отсутствие академичности. В частности, год назад "закрыть" "Википедию" из-за ошибок предложили в Рособрнадзоре, ответственном за проведение ЕГЭ в России: такую позицию высказал замглавы федеральной службы Александр Бисеров, заявивший, что "количество ошибок, которое она содержит, это - зашкаливает". В Рособрнадзоре позже призвали отнестись к такому мнению с иронией.

В сентябре 2016 года в правительстве назвали чушью разговоры о планах закрыть Википедию, так как общенациональный энциклопедический портал не будет конкурировать с Википедией, а призван решать более масштабные задачи.