Смерть экс-мэра Новокуйбышевска расследуют как доведение до самоубийства

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - По факту гибели бывшего мэра Новокуйбышевска Владимира Фомина возбуждено уголовное дело о доведении до самоубийства. Об этом сообщили в пресс-службе Самарского управления Следственного комитета.

Дело расследует первый отдел по расследованию особо важных дел управления.

Экс-гендиректор Новокуйбышевского завода масел и присадок Фомин стал мэром Новокуйбышевска в декабре 2018 года. В сентябре он ушел в отставку. По данным СМИ, он тяжело болел.

24 сентября Фомина доставили в больницу с ранением, которое он получил дома. В тот же день он умер.