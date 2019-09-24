Подавший в отставку мэр Новокуйбышевска госпитализирован с ранением

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Следователи устанавливают обстоятельства получения ранения бывшим мэром Новокуйбышевска (город-спутник Самары) Владимиром Фоминым, который накануне подал заявление об отставке.

"Проводится проверка. По предварительной информации, ранение Фомин получил у себя дома", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе управления СКР по Самарской области. Там отметили, что информация о ранении Фомина поступила в пресс-службу около часа назад.

Экс-гендиректор Новокуйбышевского завода масел и присадок Фомин стал мэром Новокуйбышевска в декабре прошлого года. В сентябре этого года он подал заявление об отставке и 23 сентября сложил с себя полномочия мэра.

По данным СМИ, в последнее время Фомин тяжело болел.