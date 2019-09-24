Скончался экс-мэр Новокуйбышевска, доставленный в больницу с ранением

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Бывший мэр Новокуйбышевска (город-спутник Самары) Владимир Фомин умер во вторник утром на 58-м году жизни, сообщает пресс-служба мэрии города.

Причина смерти в сообщении не указывается.

Ранее сообщалось, что подавший в отставку Фомин был доставлен в больницу с ранением, которое он получил у себя дома. Тогда пресс-служба управления СКР по Самарской области не уточнила, как и кем он был ранен.

Бывший гендиректор Новокуйбышевского завода масел и присадок Фомин стал главой Новокуйбышевска в декабре 2018 года. В сентябре он подал заявление об отставке и 23 сентября - за день до госпитализации с ранением - сложил с себя полномочия мэра.

Как сообщали СМИ, в последнее время Фомин тяжело болел.