В России учредили Всемирный союз староверов

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Министерство юстиции России зарегистрировало Всемирный союз староверов, сообщил в субботу председатель новой организации, постоянный член комиссии старообрядных приходов в составе Московского патриархата Леонид Севастьянов.

Как он рассказал в интервью "Интерфаксу", его целью является помощь и защита староверов, старообрядческих общин и организаций.

"Спектр проблем у староверов очень велик, и потому понадобилось создание структуры, которая могла бы помогать староверам на всех уровнях", - отметил Севастьянов.

По его мнению, старообрядчество в истории России было самой гонимой верой, в обществе по сей день остается инерция в отношении к староверам, поэтому они сталкиваются с многими проблемами. Говоря о том, как союз будет помогать староверам, Севастьянов сказал, что, прежде всего, речь идет о юридической защите. Как он заметил, в частности, им нужно помогать получать разрешения на строительство храмов, в оформлении документов.

Севастьянов считает, что именно староверы создали современную Россию, а действующая российская Конституция почти идентична той, что продвигали староверы в начале XX века, кроме пункта о монархии. По его убеждению, они стояли за прогрессом в русской культуре. В частности, "Серебряный век" невозможно представить без старообрядчества.