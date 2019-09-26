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Делом обвиняемого в педофилии священника Стремского займутся следователи из Москвы

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Центральный аппарат Следственного комитета РФ (СКР) займется расследованием уголовного дела священника из Оренбургской области Николя Стремского, обвиняемого в развратных действиях и изнасиловании своих несовершеннолетних воспитанников.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства, "для дальнейшего объективного, всестороннего и более оперативного расследования" дело было передано в Главное следственное управление СКР.

В ведомстве отметили, что в рамках расследования дела уже проведено более 17 обысков и выемок, изъяты предметы, имеющие значение для уголовного дела, допрошено большое количество свидетелей, назначены необходимые экспертизы. Семерым несовершеннолетним, признанным потерпевшими, оказана психологическая помощь, добавили в СКР.

Ранее в четверг стало известно, что руководителю православной организации Свято-Троицкая Симеонова обитель Милосердия в поселке Саракташ предъявлено обвинение по п.б ч.4 ст.131 (изнасилование), ч.3 ст.135 (развратные действия), ст.156 (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего) УК РФ. В среду Ленинский районный суд Оренбурга арестовал его до 12 ноября. Также были арестованы его дочь и зять, обвиняемые по п. "а", "д", "ж", ч.2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение человека свободы).

По уголовному делу в качестве потерпевших проходят дети, находящиеся под опекой Стремского или удочеренные им. В своем ходатайстве об аресте следователь указывал, что Стремский имеет обширные связи в правоохранительных органах, органах государственной власти и криминальных кругах, находясь на свободе, может угрожать потерпевшим и свидетелям, а также, обладая значительным количеством недвижимого имущества за территорией РФ, может скрыться.

В свою очередь Стремский отрицал свою вину, ссылаясь на то, что данные детей являются вымышленными. Указом митрополита Оренбургского и Саракташского Вениамина он запрещен в священнослужении на время ведения следствия.

СКР Москва Оренбургская область Николай Стремский

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