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РПЦ призвала СМИ не называть протоиерея Стремского педофилом до приговора суда

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Официальный представитель Русской православной церкви Владимир Легойда назвал преждевременными попытки СМИ выставить безусловно виновным уральского священника Николая Стремского, вырастившего около 70 приемных детей и арестованного по делу об изнасиловании несовершеннолетней.

"А почему, если участники несанкционированных митингов, то - сразу отпустить, точно невиновны и т.д. - без суда и следствия, так сказать. А если подозревается священник - то сразу "священник-педофил", до суда, до судебного решения", - написал Легойда в своем телеграм-канале.

В РоссииДелом обвиняемого в педофилии священника Стремского займутся следователи из МосквыЧитать подробнее

Он признался, что сам "только за", когда людей отпускают или смягчают сроки, и считает, что священник должен понести наказание, если он виновен. "Но вину его должен признать суд, а не медиапространство. До той поры никто никого не может назвать преступником, только обвиняемым или подозреваемым. Иначе некузяво получается, господа! Ведь это очень даже либеральная ценность - презумпция невиновности", - заявил представитель РПЦ.

Настоятелю обители милосердия в оренбургском поселке Саракташ протоиерею Николаю Стремскому на днях было предъявлено обвинение по пункту "б" части 4 статьи 131 (изнасилование потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста), части 3 статьи 135 (развратные действия в отношении двух или более подростков, не достигших 16-летнего возраста), статьи 156 (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего) УК РФ. Священник арестован до 12 ноября и запрещен в служении на время расследования.

По данным следствия, с января по август 2018 года Стремский "неоднократно совершал в отношении шести опекаемых и удочеренных несовершеннолетних развратные действия, а также совершил изнасилование одной из них". Стремский отрицал свою вину, заявляя, что слова детей - вымысел.

Николай Стремский РПЦ Владимир Легойда

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