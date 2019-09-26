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После землетрясения магнитудой 5,8 в Стамбуле вспыхнула паника

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 5,8 зафиксировано в четверг в районе Стамбула в Турции, сообщает издание Daily Sabah. Информации о пострадавших и разрушениях пока не поступало.

Как отмечается, после землетрясения в Стамбуле вспыхнула паника.

Издание напоминает, что около 12:00 возле Стамбула было зафиксировано еще одно землетрясение магнитудой 2,9.

Алтае-Саянский филиал Геофизической службы РАН уточняет, что землетрясение зафиксировано в акватории Мраморного моря в 13 км к юго-востоку от турецкого города Силиври (провинция Стамбул). Эпицентр зафиксированного в 13:59 по московскому времени землетрясения имел координаты 41.02 градуса северной широты и 28.39 градуса восточной долготы.

По интенсивности сотрясений в эпицентре сейсмособытие оценивается как "разрушительное".

Турция Стамбул

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