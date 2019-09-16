Восемь человек погибли при пожаре в красноярской пятиэтажке

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Восемь человек стали жертвами пожара в квартире пятиэтажного дома в Красноярске, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС РФ.

"В 22:26 (мск) 15.09.2019 произошел пожар в многоквартирном жилом доме по адресу: ул. Гусарова, д. 23. По прибытии первого пожарного подразделения через восемь минут, было обнаружено открытое пламя из окна на 3-м этаже", - сказали в пресс-службе.

В ходе ликвидации пожара были обнаружены тела 8 пострадавших (из них 4 детей). Все без признаков жизни, добавили в МЧС РФ.

Пожар локализован в 23:04 мск на площади 40 кв.м., а ликвидирован в 23:36 мск.