Фигурантке дела о загрязнении нефтепровода "Дружба" продлили арест на четыре месяца

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Самарский районный суд в пятницу продлил срок содержания под стражей фигурантке дела о загрязнении нефтепровода "Дружба" - бывшему гендиректору ООО "Нефтеперевалка" Светлане Балабай, сообщил корреспондент "Интерфаксу" из зала суда.

Арест Балабай продлили по 30 января включительно, огласила решение судья Елена Грибова. Как сообщил в ходе заседания адвокат Балабай Дмитрий Натариус, с согласия следствия 12 августа 2019 года Балабай продала свою 100%-ную долю в "Нефтеперевалке". 10 сентября новый собственник компании прекратил полномочия Балабай в качестве гендиректора.

Также суд в пятницу рассмотрит вопрос о продлении срока ареста бывшему заместителю Балабай Рустаму Хуснутдинову.

Дело о "грязной" нефти

Трубопроводная система "Дружба", по которой идет экспорт нефти из РФ через Белоруссию в европейском направлении, в апреле 2019 года попала в центр международного скандала, когда нефть оказалась загрязнена хлоридами. Польша и Украина остановили прием нефти 24-25 апреля. В течение мая прокачка "чистой" нефти из РФ возобновилась в Белоруссии, на Украине и далее в Словакии, Чехии и Венгрии. Польша возобновила прокачку 10 июня. Компенсировать ущерб из-за загрязнения нефти будет "Транснефть".

Столь масштабная проблема стала следствием мошеннической схемы. В мае управление Следственного комитета РФ по Самарской области возбудило уголовное дело против участников преступного сообщества, которые, по версии следствия, похитили нефть на сумму не менее 1 млн рублей.

Первыми фигурантами дела стали гендиректор "Нефтеперевалки" и его заместитель, а также гендиректор ООО "Петронефть актив" Владимир Жоголев, замдиректора ООО "Магистраль" Сергей Баландин, бывший гендиректор ООО "Самаратранснефть-Терминал" (входит в группу компаний "Петронефть") Роман Ружечко и бывший владелец этой группы Роман Трушев. Все это частные компании, не входящие в структуру "Транснефти" .

В середине июня стало известно об увеличении числа фигурантов дела до 10 человек (суд отправил под домашний арест четырех сотрудников "Транснефть-Дружбы"), а в конце июня - о еще трех подозреваемых сотрудниках этой компании, которые находятся под подпиской о невыезде.

В ходе розыскных мероприятий по линии Интерпола Ружечко 17 июля был задержан в Вильнюсе, 18 июля суд разрешил арестовать его на три месяца.

В августе Вильнюсский окружной суд изменил меру пресечения для Ружечко с содержания под стражей на домашний надзор.