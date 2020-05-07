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Двух фигурантов дела о загрязнении нефти в "Дружбе" отпустили из СИЗО

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Самарский районный суд выпустил из-под ареста экс-гендиректора ООО "Нефтеперевалка" Светлану Балабай, сообщили "Интерфаксу" в суде. Ее освободили под запрет на определенные действия. Он проходит по делу о загрязнении нефти в трубопроводе "Дружба".

Суд таким же образом изменил меру пресечения еще одному фигуранту дела - гендиректору ООО "Петронефть актив" Владимиру Жоголеву, рассказал информированный источник "Интерфакса".

Кроме того, выпущен из-под домашнего ареста заместитель гендиректора ООО "Нефтеперевалка" Рустам Хуснутдинов. Мера пресечения также изменена на запрет определенных действий.

Сотруднику компании "Транснефть-дружба" Роману Якушеву суд продлил домашний арест до 5 июня.

Загрязненную хлоридами нефть в "Дружбе" в апреле обнаружили белорусские партнеры "Транснефти". После этого транзит нефти в Европу и поставки в Белоруссию, Польшу, Венгрию, Германию, на Украину и в страны Балтии были приостановлены до 9 июня. "Транснефть" организует компенсацию убытков пострадавшим в результате этого форс-мажора.

В мае 2019 года СУ СКР по Самарской области возбудило уголовное дело. По версии следствия, нефть был загрязнена участниками преступного сообщества, которые похитили нефть на сумму не менее 1 млн рублей.

Первыми фигурантами дела стали Балабай, занимавшая тогда должность гендиректора ООО "Нефтеперевалка", Жоголев, Хуснутдинов, Якушев, а также бывший гендиректор ООО "Самаратранснефть-Терминал" (входит в ГК "Петронефть") Роман Ружечко и бывший владелец этой группы Роман Трушев. В середине июня число фигурантов дела достигло десяти. Еще четверо сотрудников "Транснефть-Дружба" были помещены под домашний арест. В конце июня еще три сотрудника компании дали подписку о невыезде.

Ружечко 17 июля был задержан в Вильнюсе по линии Интерпола. 18 июля он был арестован на три месяца, но в августе суд отпустил его под домашний надзор.

Дружба Белоруссия Транснефть Самарская область Светлана Балабай Нефтеперевлака Петронефть актив Владимир Жоголев СКР

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