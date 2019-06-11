Четырех новых фигурантов дела о загрязнении "Дружбы" отправили под домашний арест

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Самарский районный суд отправил под домашний арест четверых новых фигурантов дела о загрязнении нефтепровода "Дружба".

Как сообщили "Интерфаксу" в суде, речь идет о Владимире Матюхине, Дмитрии Никишове, Романе Гладкове и Романе Якушеве; они арестованы до 30 июня.

Ранее сообщалось, что в хищении нефти из нефтепровода "Дружба" обвиняется шесть человек. Четверо задержаны и арестованы: генеральный директор ООО "Нефтеперевалка" Светлана Балабай, заместитель генерального директора ООО "Нефтеперевалка" Рустам Хуснутдинов, генеральный директор ООО "Петронефть актив" Владимир Жоголев, заместитель директора ООО "Магистраль" Сергей Баландин.

Еще двое - бывший генеральный директор ООО "Самаратранснефть-Терминал" Роман Ружечко и бывший бенефициар ГК "Петронефть" Роман Трушев - объявлены в международный розыск, суд вынес решение об их заочном аресте.

Грязная нефть из России

Концерн "Белнефтехим" сообщил о поставках некондиционной нефти из РФ 19 апреля. "Гомельтранснефть Дружба" 24 апреля остановил транзит "грязной" российской нефти в Европу. Оба белорусских НПЗ - ОАО "Мозырский НПЗ" (Гомельская область) и ОАО "Нафтан" (Витебская область) - сообщили об угрозе повреждения оборудования и почти на 50% сократили объемы нефтепереработки, а также вынужденно приостановили экспорт светлых нефтепродуктов на Украину, в Польшу и страны Балтии.

Минэнерго России подтвердило факт загрязнения российской нефти дихлорэтаном - токсичным веществом, используемым как растворитель жиров и парафинов, которое обладает сильными коррозийными свойствами. По утверждению "Транснефти" , загрязнение произошло на участке Самара-Унеча и стало результатом умышленных действий.

Следствие считает, что весной 2019 года подозреваемые поставили в узел слива нефти у села Николаевка Волжского района загрязненную нефть, чтобы скрыть хищения.