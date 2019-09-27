Военные прокуроры сочли 180 тысяч репрессированных осужденными обоснованно

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Военные прокуроры с октября 1991 года проверили 270 тысяч уголовных дел, возбужденных в период политических репрессий в СССР в отношении 300 тысяч человек.

Как сообщили "Интерфаксу" в Главной военной прокуратуре в пятницу, сотрудники надзорного ведомства проводили такие проверки, руководствуясь законом РФ о реабилитации жертв политических репрессий. В итоге в прокуратуре пришли к выводу, что осуждение 180 тысяч репрессированных было обоснованным.

Закон о реабилитации жертв политических репрессий был подписан первым президентом РФ Борисом Ельциным в 1991 году. Политическими репрессиями в документе называются не только неправосудные судебные решения, но и административные меры - ссылки, высылки, направления в спецпоселения, привлечение к принудительному труду и так далее. Жертвами признаются не только сами репрессированные, но и родственники людей, расстрелянных или погибших в тюрьмах и лагерях и реабилитированных посмертно.

Точное число осужденных в годы советских репрессий неизвестно. Только на 1937-1938 годы приходится более 1,7 млн арестов по политическим статьям, писала ранее газета "Коммерсантъ". По подсчетам международного общества "Мемориал", общее число репрессированных может достигать 12 млн человек.