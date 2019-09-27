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Российский суд отказался реабилитировать власовского генерала Арцезо

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Верховный суд России отказался реабилитировать полковника Красной армии Владимира Арцезо, который перешел к немцам, служил в Русской освободительной армии генерала Власова, и был расстрелян в 1947 году в СССР за измену. Реабилитации добивался некий иностранный гражданин, сообщила пресс-служба Главной военной прокуратуре (ГВП).

Проверку по его заявлению проводила ГВП, и затем в Верховный суд поступило заключение замгенпрокурора - главного военного прокурора Валерия Петрова о том, что Арцезо реабилитации не подлежит.

В феврале 1947 года военная коллегия Верховного суда СССР установила, что Арцезо, будучи заместителем командующего 57-й армией по бронетанковым войскам, в мае 1942 года сдался в плен, на допросе выдал немцам секреты о бронетанковых войсках и перешел на сторону врага "в силу антисоветских убеждений и неверия в победу Красной армии в войне с фашизмом офицер перешел на сторону врага", говорится в пресс-релизе.

С сентября 1942 года Арцезо работал при разведотделе штаба Южного фронта германской армии, а затем последовательно занимал должности начальника офицерской школы Русской освободительной армии (РОА), инспектора при генерале Кестринге, а в феврале 1945 года получил назначение на должность начальника отдела боевой подготовки штаба РОА.

"За активную службу Арцезо был дважды награжден немецким командованием и произведен в чин генерал-майора фашистской армии. С целью избежать ответственности 8 мая 1945 года он сдался в плен американским войскам, а 12 февраля 1946 года в американской оккупационной зоне был передан советскому командованию", - сообщили в ГВП.

Владимир Арцезо генерал Власов ГВП Валерий Петров Верховный суд РОА

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