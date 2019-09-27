Новый ударный дрон "Охотник" и истребитель Су-57 впервые совершили совместный полет

Первый совместный полет БЛА "Охотник" с истребителем Су-57 Фото: Минобороны РФ/ТАСС

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Тяжелый ударный беспилотник "Охотник" и истребитель пятого поколения Су-57 отработали взаимодействие в первом совместном полете, сообщили в Минобороны России.

В военном ведомстве отметили, что этот полет состоялся в рамках испытания нового дрона. Полет продолжался 30 минут. Минобороны также опубликовало видео этих испытаний на своем официальном канале на YouTube.

В министерстве заявили, что во время испытаний было отработано применения Су-57 авиационных средств поражения большой дальности без захода истребителя в зону действия вражеских систем противовоздушной обороны (ПВО).

По данным ведомства, "Охотник" "совершил полет в автоматизированном режиме в полной конфигурации с выходом в зону дежурства".

Ранее источник "Интерфакса" сообщал, что беспилотник "Охотник" предназначен, в том числе, для прорыва ПВО при работе в паре с Су-57. В перспективе возможно, что экипаж Су-57 сможет удаленно управлять беспилотником для совместной работы в едином сетевом контуре.

Кто такой "Охотник"

Тяжёлый ударный беспилотник большой продолжительности полёта "Охотник" впервые поднялся в небо 3 августа 2019 года на одном из испытательных аэродромов Минобороны России.

"Охотник" оснащен целевой аппаратурой для оптико-электронной, радиотехнической и других видов разведки", - заявили тогда в ведомстве.

Характеристики "Охотника" в настоящее время не раскрываются. Между тем, согласно открытым данным, его взлётная масса составит 20 тонн, что сделает его самым тяжёлым из разрабатываемых в настоящее время беспилотников.

В середине августа российские военные провели первые летные испытания "Охотника" в паре с истребителем Су-30СМ.