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Google и Facebook пригласят в Госдуму обсудить вмешательство в дела РФ

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Глава комиссии по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела РФ Василий Пискарев сообщил, что на заседание комиссии 27 сентября ожидаются представители Google и Facebook.

"У нас планируется следующее заседание с приглашением Google и Facebook даже несмотря на то, что у них полномочий по обеспечению требований нашего законодательства не имеется. Тем не менее, хотелось бы с ними поговорить о том, почему это происходит, как тогда надо реагировать на явные нарушения российского законодательства?"- заявил Пискарев после заседания комиссии в пятницу.

Позже он уточнил, что приглашение будет отправлено в ближайшее дни.

Также депутаты к этому заседанию ждут ответа от Deutsche Welle. "Мы хотим все-таки понять, приедут к нам немцы или не приедут, если не приедут, то мы без них обойдемся и проведем наше заседание 27 сентября",- сказал Пискарев.

На заседании комиссии в пятницу присутствовали представители ЦИК, Роскомнадзора и Минюста, а также МИД России, на нем должны были быть рассмотрены новые материалы.

Пискарев также сообщил, что Госдума разработает поправки, предусматривающие ответственность иностранных ресурсов, в том числе Facebook и Google, за нарушение российского законодательства. В подготовке этих поправок примут участие Генпрокуратура и МИД РФ, добавил депутат.

Пискарев ранее сказал, что думская комиссия ожидает материалы от ЦИК РФ и Роскомнадзора о действиях компаний Facebook и Google в так называемый "день тишины" перед выборами и в ходе самого единого дня голосования 8 сентября.

Он проинформировал, что попросил также и другие государственные органы, политические партии и общественные организации сообщать в комиссию Госдумы о выявленных ими фактах иностранного вмешательства. Все такие факты будут в обязательном порядке рассмотрены членами комиссии, заверил Пискарев.

Ранее глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что Google и Facebook намеренно пытались влиять на результаты выборов, которые прошли в РФ в единый день голосования 8 сентября. 12 сентября рабочая группа комиссии Совета федерации обсудила противоправное использование ресурсов Google и Facebook для вмешательства в российские выборы. По итогам этого заседания глава комиссии Андрей Климов сообщил о получении от Google и Facebook "сигналов" об их готовности к диалогу.

Василий Пискарев Google Facebook

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