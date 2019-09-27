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Что произошло за день: пятница, 27 сентября

Поиски иноагентов, дипломатический скандал из-за Андрея Малахова и сокрытие лайков в Facebook

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Комиссия Госдумы по вмешательству нашла у Deutsche Welle признаки иноагента, а Русскую службу Би-Би-Си, "МБХ Медиа", "Голос Америки" и "Медузу" решила проверить. Deutsche Welle эти обвинения отвергла, а член СПЧ Николай Сванидзе предупредил о репутационной катастрофе в связи с проверкой "Медузы" и Би-би-си.

- В США увидели российский след в скандале вокруг разговора Трампа и Зеленского. Однако заявившая об этом спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси не уточнила, каким именно образом к нему может быть причастна Москва.

- Поставки санкционных продуктов в Россию за девять лет сократились в 100 раз. Такие данные приведены в докладе правительства президенту Владимиру Путину.

- МИД Киргизии вызвал российского дипломата из-за высказываний Андрея Малахова о ДТП в Москве, в совершении которого обвиняется гражданин этой республики. В своей телепрограмме ведущий предположил, что виновник совершил ДТП за деньги. После инцидента Малахов выразил сожаление, что его высказывания были неправильно поняты "некоторыми" гражданами Киргизии.

- Facebook начал в Австралии эксперимент по сокрытию лайков. В компании проверят, поможет ли это пользователям сосредоточиться на качестве контента и отношениях с френдами.

- Полпреда президента обеспокоила активизация новых религий на юге России. По словам Владимира Устинова, как правило, это тоталитарные секты, вербующие молодежь.

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