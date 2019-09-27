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Ученые нашли рыб в считавшемся необитаемым придонном слое Черного моря

Ученые нашли рыб в считавшемся необитаемым придонном слое Черного моря
Фото: Reuters

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Севастопольские ученые обнаружили рыб в толще водных масс Черного моря, которые раньше считались необитаемыми. Об этом сообщила пресс-служба федерального исследовательского центра "Институт биологии южных морей имени А.О.Ковалевского РАН".

"В придонном слое, непосредственно в месте контакта переходного слоя с дном, обнаружены стаи рыб - мерланга и шпрота, иногда в виде чрезвычайно плотных агрегаций, а также медузы и гребневики", - говорится в сообщении.

Научные изыскания, посвященные изучению так называемого глубинного биологически деятельного слоя, располагающегося в толще водных масс Черного моря - в зоне смешения его поверхностных и глубоководных сероводородсодержащих вод, были многолетними. В современной научной литературе природное образование называют "хемоклином" или "редокс-зоной". Это уникальный объект, не имеющий сопоставимых по масштабу аналогов в Мировом океане.

Важной новой задачей представлялся поиск в глубинном деятельном слое более высокоорганизованных физиологически активных форм жизни, нежели простые бактерии. К моменту начала работ об этом имелись лишь отрывочные сведения.

Работы в хемоклине выполнены у побережья Турции, Крыма и Кавказа.

Везде получены похожие результаты: в зоне контакта редокс-зоны (зоны редокс-процессов биологических систем, термин окислительно-восстановительной биологии - ИФ) со склоном дна существует "мощный пик численности и биомассы бентосных организмов - бактерий, инфузорий, нематод и других".

"Можно считать установленным фактом, что повсеместное присутствие скоплений донной фауны в хемоклине в исследованных районах должно быть характерно в целом для глубоководной части черноморского бассейна и проявляется данный феномен у нижней краевой зоны шельфа в виде пояса плотных поселений зообентосных организмов и сосредоточения хищников, вероятно, их потребляющих", - отмечают ученые.

РАН Крым

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