Поставки санкционных продуктов в Россию за девять лет сократились в 100 раз

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Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Поставки сельхозпродукции и продовольствия в РФ из стран, подпавших под российское продовольственное эмбарго, с 2013 года сократились более чем в 100 раз.

Такие данные со ссылкой на Минэкономразвития приведены в докладе правительства президенту Владимиру Путину о мерах по выполнению его указа о продлении срока продэмбарго до 31 декабря 2020 года. Об этом сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с документом. Доклад был подписан вице-премьером Алексеем Гордеевым.

Согласно этому документу, в первом полугодии 2019 года из санкционных стран ввезено 31 тыс. тонн продукции против 3 млн 442,2 тыс. тонн за аналогичный период 2013 года. Стоимость ввезенной продукции снизилась до $226,5 млн с $4 млрд 975,5 млн соответственно. Речь идет о поставках товаров, которые не подпали под эмбарго.

Выпавшие объемы запрещенной к ввозу продукции были компенсированы за счет увеличения импорта из стран СНГ в 2,2 раза (на 1,1 млн тонн), стран Африки - на 25% (на 166,3 тыс. тонн), Юго-Восточной Азии - на 12% (на 83,3 тыс. тонн), Сербии - в 5 раз (на 192,6 тыс. тонн).

В то же время импорт из стран Латинской Америки и Ближнего Востока снизился соответственно на 4,3% и 19,8% (на 62,7 тыс. тонн и на 192,6 тыс. тонн).

В правительстве полагают, что вопрос изменения срока действия продэмбарго зависит от конкретных действий стран, применяющих санкции против России. Эти страны должны отменить ограничения нормализовать торговые отношения с РФ для снятия эмбарго, считают в кабмине.

Ответ на антироссийские санкции

Продовольственное эмбарго было введено указом президента Путина от 6 августа 2014 года против стран, которые ввели или поддержали антироссийские санкции. Сначала оно действовало в отношении продукции из США, ЕС, Австралии, Норвегии и Канады. С 13 августа 2015 года в список этих стран были включены присоединившиеся к антироссийским санкциям Албания, Черногория, Исландия, Лихтенштейн, с 1 января 2016 года - Украина.

Сначала запрет был введен на один год. В 2015 году его продлили по 5 августа 2016 года, в июне 2016 года - до конца 2017 года. Запрет продлевается ежегодно. Под эмбарго попали мясо и мясная продукция, молоко и молочная продукция, рыба и рыбная продукция, овощи и фрукты. С 27 октября 2017 года в список запрещенной продукции включили живых свиней, за исключением чистопородных племенных животных, а также субпродукты и жир животных, животные масла.

С 6 августа 2015 года в соответствии с указом президента РФ "Об отдельных специальных экономических мерах, применяемых в целях обеспечения безопасности РФ" (подписан 29 июля 2015 года) продукция из санкционных стран подлежит уничтожению.

Кроме того, с 1 июля 2019 года введен порядок, в соответствии с которым транзит продукции из санкционных стран возможен только при использовании пломб ГЛОНАСС и учетных талонов у водителей.