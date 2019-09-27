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Росгеология оценила запасы углеводородов на шельфе Северных Курил в 1,4 млрд тонн

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - АО "Дальморнефтегеофизика" (ДМНГ, "дочка" "Росгеологии") по результатам геологоразведки в Тихом океане выделило Северо-Курильский осадочный бассейн, предварительно оценив его начальные суммарные ресурсы углеводородов в 1,4 млрд тонн нефтяного эквивалента (н.э.), сообщает пресс-служба "Росгеологии".

ДМНГ провела исследования в акватории Тихого океана и Берингова моря, прилегающей к полуострову Камчатка и Курильским островам. Специалисты компании выделили Прикамчатско-Тихоокеанский и Северо-Курильский осадочные бассейны, сложенные кайнозойскими отложениями мощностью до 10-12 км.

Крупнейшей структурой Северо-Курильского бассейна является прогиб площадью около 66 тыс. кв. км. Его начальные суммарные ресурсы углеводородов по категории D2 оценены в 1,24 млрд тонн н.э. В пределах осадочного бассейна ДМНГ выделила более ста локальных структур, для 37 из них суммарные локализованные ресурсы оценены в 431,1 млрд кубометров газа.

"Акватория Тихого океана и Баренцева моря, в пределах которой развиты склоново-глубоководные бассейны, может обладать значительным углеводородным потенциалом, необходимым для будущего развития нефтегазовой отрасли и социально-экономического развития Дальневосточного региона в целом", - приведены в сообщении слова главного геолога ДМНГ Александра Савицкого.

"Дальморнефтегеофизика" проводит сейсморазведочные работы на шельфе Дальнего Востока России и на международном рынке, ГРР на углеводороды на шельфе и в мировом океане, инженерно-геологические и научно-исследовательские работы.

Росгеология Курильские острова

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