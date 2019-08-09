Япония изобразила Курилы своей территорией на сайте Олимпиады в Токио

Виды острова Шикотан Фото: Сергей Красноухов/ТАСС

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Четыре острова Южных Курил обозначены как часть Японии на официальном сайте летних Олимпийских игр 2020 года в Токио. На карте маршрута олимпийского огня острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи включены в состав префектуры Хоккайдо.

Япония претендует на четыре южных острова Курильской гряды - Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, ссылаясь на Трактат о торговле и границах 1855 года. Позиция Москвы состоит в том, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними, имеющий международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.

В сентябре 2018 года на Восточном экономическом форуме президент РФ Владимир Путин предложил японскому премьер-министру Синдзо Абэ заключить мирный договор "без всяких предварительных условий". Японский премьер назвал такое предложение неприемлемым.

В июне 2019 года Владимир Путин в эфире ВГТРК заявил, что Россия не намерена передавать Южные Курилы, подчеркнув, что правительство намерено развивать эти территории.

После этого в июле этого же года Токио обозначил Южно-Курильские острова как японскую территорию в материалах, которые были использованы японской стороной при освещении саммита G20 в Осаке.

2 августа остров Итуруп посетил премьер РФ Дмитрий Медведев. МИД Японии назвал этот визит "крайне прискорбным" и "несовместимым с позицией Японии". После этого посольство РФ в Токио получило представление от МИД Японии. Комментируя недовольство Токио, Медведев сказал: "Это наша земля, это субъект Российской Федерации, эти острова входят в Сахалинскую область".