Токио обозначил Курилы своей территорией в материалах к G20
Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Южно-Курильские острова были обозначены как японская территория в материалах, которые были использованы японской стороной при освещении саммита G20 в Осаке/
Об этом сообщает российский МИД. Внешнеполитическое ведомство выразило Токио протес.
"2 июля в МИД России дипломату посольства Японии в РФ была вручена нота с выражением протеста по поводу использования японской стороной в освещении саммита "Группы двадцати" материалов, в том числе аудиовизуальных, в которых Южно-Курильские острова Российской Федерации обозначены как территория Японии", - заявил на брифинге в Москве официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
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Саммит G20 прошел в Осаке 28-29 июня.
В преддверии визита в Японию президент России Владимир Путин заявлял, что Россия не намерена передавать Южные Курилы. Глава государства подчеркнул, что правительство намерено развивать эти территории.
Япония претендует на четыре южных острова Курильской гряды - Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, ссылаясь на Трактат о торговле и границах 1855 года. Позиция Москвы состоит в том, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними, имеющий международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.