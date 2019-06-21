Помпео обвинил Россию в притеснении "Свидетелей Иеговы"

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - В России притесняют последователей "Свидетелей Иеговы" (запрещенная в РФ организация - ИФ), заявил в пятницу госсекретарь США Майк Помпео.

"В России "Свидетелей Иеговы" абсурдно заклеймили террористами, а власти конфискуют их собственность и угрожают их семьям", - сказал Помпео, выступая на пресс-конференции по случаю публикации доклада о религиозных свободах.

Также Помпео рассказал о притеснениях в Иране и в Китае.

"Я бы сказал так: мы следим за вами. Мы привлечем вас к ответственности", - сказал Трамп, обращаясь к странам, в которых, по мнению США, есть проблемы с религиозными свободами.

В пятницу Помпео представил ежегодный доклад госдепа о религиозных свободах. Значительная часть доклада по России посвящена "Свидетелям Иеговы". В частности, госдеп заявляет, что в России задержали несколько десятков последователей этого религиозного культа. Кроме того, по сведениям госдепа, дома последователей "Свидетелей Иеговы" обыскивают, их литературу и имущество изымают, а самих последователей подвергают длительным допросам.

Верховный суд 20 апреля 2017 года по иску Минюста РФ признал "Свидетелей Иеговы" экстремистской организацией и запретил ее деятельность на территории России. Апелляционная коллегия Верховного суда 17 июля 2017 года признала это решение законным.