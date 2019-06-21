Поиск

Помпео обвинил Россию в притеснении "Свидетелей Иеговы"

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - В России притесняют последователей "Свидетелей Иеговы" (запрещенная в РФ организация - ИФ), заявил в пятницу госсекретарь США Майк Помпео.

"В России "Свидетелей Иеговы" абсурдно заклеймили террористами, а власти конфискуют их собственность и угрожают их семьям", - сказал Помпео, выступая на пресс-конференции по случаю публикации доклада о религиозных свободах.

Также Помпео рассказал о притеснениях в Иране и в Китае.

"Я бы сказал так: мы следим за вами. Мы привлечем вас к ответственности", - сказал Трамп, обращаясь к странам, в которых, по мнению США, есть проблемы с религиозными свободами.

В пятницу Помпео представил ежегодный доклад госдепа о религиозных свободах. Значительная часть доклада по России посвящена "Свидетелям Иеговы". В частности, госдеп заявляет, что в России задержали несколько десятков последователей этого религиозного культа. Кроме того, по сведениям госдепа, дома последователей "Свидетелей Иеговы" обыскивают, их литературу и имущество изымают, а самих последователей подвергают длительным допросам.

Верховный суд 20 апреля 2017 года по иску Минюста РФ признал "Свидетелей Иеговы" экстремистской организацией и запретил ее деятельность на территории России. Апелляционная коллегия Верховного суда 17 июля 2017 года признала это решение законным.

США Майк Помпео Россия Свидетели Иеговы

Новости по теме

Новости
Беспорядки в Тбилиси в ночь на 21 июня

Путин приостановил с 8 июля авиаперевозки россиян в Грузию

Беспорядки в Тбилиси в ночь на 21 июня

В Тбилиси началась акция с требованием отставки главы МВД

Беспорядки в Тбилиси в ночь на 21 июня

Глава МВД Грузии назвал вынужденным применение силы при разгоне протестующих

Коллекцию гитар фронтмена Pink Floyd продали на аукционе за рекордную сумму

Коллекцию гитар фронтмена Pink Floyd продали на аукционе за рекордную сумму

Трамп отменил удар по Ирану из соображений "несоразмерности"

Беспорядки в Тбилиси в ночь на 21 июня

Полиция задержала более 300 участников акции протеста в Тбилиси

Индия направила два корабля в Оманский залив на фоне эскалации конфликта США и Ирана

Возле сбитого Ираном беспилотника летел патрульный самолет США

Беспорядки в Тбилиси в ночь на 21 июня

Спикер парламента Грузии Кобахидзе ушел в отставку на фоне протестов в Тбилиси

Спикер парламента Грузии Кобахидзе ушел в отставку на фоне протестов в Тбилиси
Беспорядки в Тбилиси в ночь на 21 июня

Саакашвили вновь призвал своих сторонников в Грузии выйти на улицу и сменить власть

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');