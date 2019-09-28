Экспедиция на архипелаг Земля Франца-Иосифа прибыла в Североморск

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Спасательное буксирное судно "Алтай" с личным составом комплексной экспедиции на архипелаг Земля Франца-Иосифа вернулось в Североморск, сообщили в пресс-службе Северного флота.

"На пирсе участников экспедиции приветствовал командующий Северным флотом вице-адмирал Александр Моисеев. Он поздравил их с успешным выполнением поставленных задач и возвращением в базу, а также вручил начальнику экспедиции капитану 2-го ранга Денису Крец традиционный пирог", - говорится в сообщении.

Как отметил Моисеев, "проведение комплексных экспедиций Северного флота совместно с Русским географическим обществом стало хорошей традицией, которая обязательно будет продолжена в дальнейшем".

"Тесное сотрудничество Северного флота и научного сообщества в ходе экспедиционной деятельности способствует расширению возможностей нашего государства по исследованию и сохранению уникальной арктической природы, накоплению новых знаний о наших арктических территориях", - подчеркнул вице-адмирал.

Комплексная экспедиция на Землю Франца-Иосифа была проведена Северным флотом во взаимодействии с Русским географическим обществом и Национальным парком "Русская Арктика". Она началась 15 августа с выходом из базы спасательного буксирного судна "Алтай" и проходила в Баренцевом и Карском морях в районе островов архипелагов Новая Земля и Земля Франца-Иосифа. За 44 дня участники экспедиции совершили более 20 высадок на арктические острова. Они подтвердили образование 5 новых островов, вышедших из-под ледника возле Новой Земли, и обнаружили "превращение" полуострова в остров на Земле Франца-Иосифа. Гидрографы провели комплекс исследований и промеров, в результате которых была определена максимальная глубина Баренцева моря. Она составила 632 метра, отмечается в военном ведомстве.