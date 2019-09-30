Глава Калмыкии вступился за нового руководителя Элисты после митинга против него

Глава Республики Калмыкия Бату Хасиков Фото: Санджи Убушиев/ТАСС

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Глава Калмыкии Бату Хасиков после митинга протеста в Элисте назвал нового врио руководителя города Дмитрия Трапезникова, ранее работавшего в самопровозглашенной Донецкой народной республике, антикризисным менеджером, опыт которого необходим для восстановления городского хозяйства.

"Прошу вас не выкрикивать лозунги, а быть объективными, справедливыми. Подумайте хорошо, кому выгодно вас провоцировать", - заявил Хасиков в видеообращении, размещенном в его аккаунте в инстаграме.

Он отметил, что приглашение Трапезникова - его личное решение. "Несколько лет назад я познакомился с Дмитрием Трапезниковым, мы вместе работали, выполняли государственные задачи. Дмитрий имеет большой опыт, он занимал руководящие должности в сфере городского хозяйства, получил колоссальный опыт восстановления Донбасса. По-моему, лучшую школу для антикризисного менеджера трудно придумать", - заявил глава республики.

Он указал на запущенность накопившихся в Элисте проблем. "Коррупция, криминал, на мой взгляд, стали главным препятствием на пути развития Элисты и республики, Элиста развивается хаотично. Тот генеральный план, который есть, по сути - его никто не придерживается, это фикция, вся инженерная система городского хозяйства изношена. Городской бюджет страдает от хронической нехватки средств. Счета многих городских организаций заблокированы, что осложняет их деятельность. Убежден, что сложившаяся ситуация требует нестандартных решений", - добавил Хасиков.

По его словам, Трапезников подготовил комплексную программу развития Элисты, которая уже получила высокую оценку экспертов. Он также отметил, что Трапезников не связан с местными кланами и криминалом, и призвал дать новому мэру время проявить себя.

В минувшее воскресенье в Элисте прошла несогласованная акция против избрания Трапезникова. Ее участники заявляли, что новый глава администрации не имеет никакого отношения к Калмыкии и поэтому не должен занимать этот пост. Также в сети идет сбор подписей под петицией с требованием снять его с должности.

Депутаты Элистинского городского собрания избрали Трапезникова новым врио главы администрации 26 сентября.

Трапезников в 1982 году вместе с семьей переехал в Донецк. С 2010 по 2012 год работал заместителем главы районного совета Петровского района Донецка, также он был заместителем председателя Совета министров ДНР.

После убийства 31 августа 2018 года главы ДНР Александра Захарченко Трапезников был назначен исполняющим обязанности главы самопровозглашенной Донецкой народной республики, однако уже 7 сентября его сменил председатель Народного совета ДНР Денис Пушилин, который позже победил на выборах.