И.о. главы ДНР назначен вице-премьер Трапезников

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Временно исполняющим обязанности главы самопровозглашенной Донецкой народной республики после гибели Александра Захарченко стал вице-премьер Дмитрий Трапезников.

"В соответствии с частью первой статьи 102 конституции ДНР принято решение в связи с гибелью Захарченко возложить обязанности на заместителя председателя Совмина Трапезникова Дмитрия Викторовича", - заявил журналистам председатель Народного совета ДНР Денис Пушилин.

В пятницу 31 августа в Донецке произошел взрыв в кафе "Сепар". В результате взрыва Захарченко получил смертельное ранение, пострадал глава минфина самопровозглашенной республики Александр Тимофеев.

В ДНР назвали произошедшее терактом, СКР возбудил уголовное дело об акте международного терроризма.

По данным источника, один из охранников Захарченко мог иметь отношение к организации покушения. Ранее сообщалось, что по данному делу уже задержано несколько человек: украинские диверсанты и связанные с ними лица, которые подозреваются в причастности в покушении на главу республики.

Согласно информации Донецкого агентства новостей, Трапезников родился 12 апреля 1981 года в Краснодаре. В 1982 году вместе с семьей переехал в Донецк.

Имеет три высших образования - в сферах промышленного и гражданского строительства, экономики и права. Работал менеджером донецкого футбольного клуба "Шахтер", занимал руководящие посты в крупных бизнес-структурах. С 2010 по 2012 год работал заместителем главы районного совета Петровского района Донецка.

После событий на Украине в 2014 году поддержал движение за свободу Донбасса, участвовал в ополчении. В сентябре 2014 года был назначен главой временной администрации Тельмановского района ДНР. Впоследствии возглавил управление внешней и внутренней политики администрации главы ДНР, занял пост заместителя председателя совета министров республики.

Имеет ряд наград ДНР, в частности награжден орденом республики, отмечается в сообщении на сайте ДАН.