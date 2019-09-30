Навальный проиграл иск о регистрации своего информагентства

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Таганский суд Москвы подтвердил законность отказа Роскомнадзора зарегистрировать информационное агентство Алексея Навального ("ИА Алексея Навального"). Об этом сообщила пресс-секретарь суда Юлия Сухинина.

Административный иск Навальный направил в суд 13 сентября. Суд не нашел оснований для его удовлетворения. Политик может обжаловать это решение в Мосгорсуде в течение 30 суток, сказала она.

Ранее в сентябре директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов объяснял "Интерфаксу", что сторонники Навального не в первый раз пытаются зарегистрировать собственное СМИ - "газету или информационное агентство" и на этот раз решили обжаловать очередной отказ.

Как объяснял юрист ФБК Вячеслав Гимади, чиновники отказались зарегистрировать информагентство, поскольку заявители не подтвердили, что у них нет иностранного гражданства, а справку о его отсутствии в ведомстве сочли недостаточной.

Создать ИА "Алексей Навальный" политик решил летом 2014 года. Осенью того же года он заявил, что по сути для него установлен "индивидуальный режим запрета на учреждение СМИ".

Зарегистрировать свое СМИ сейчас пытается бывший депутат Госдумы, лидер "Партии перемен" Дмитрий Гудков. Он рассказал на прошлой неделе "Эху Москвы", что добивается этого уже год. По его словам политика, он делает это не ради регистрации СМИ, а чтобы показать, как работает российское законодательство.