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Суд подтвердил законность отказа Минюста зарегистрировать партию Навального

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Замоскворецкий районный суд отклонил жалобу директора Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Ивана Жданова на отказ Минюста зарегистрировать партию Алексея Навального "Россия будущего". Об этом сообщила пресс-секретарь суда Валентина Норбах.

Министерство отказало партии Навального в регистрации в начале июня. Ведомство объяснило, что это название уже использовала другая зарегистрированная партия. 31 мая Минюст зарегистрировал политическую партию "Россия будущего" - так решила называться "Партия свободных граждан" во главе с Александром Зориным.

Навальный с 2012 года добивается регистрации своей партии под названиями "Народный альянс", "Партия прогресса" или "Россия будущего". Минюст всякий раз отказывался регистрировать организацию, в том числе, ссылаясь на ошибки в оформлении документов.

Минюст Замоскворецкий суд Алексей Навальный Россия будущего Александр Зорин

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