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Навальный оспорил в суде отказ Роскомнадзора зарегистрировать его информагентство

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Таганский суд Москвы зарегистрировал иск Алексея Навального, который оспаривает решение Роскомнадзора об отказе в регистрации информационного агентства оппозиционера.

"Исковое заявление поступило в суд 13 сентября. Решение о его принятии к производству будет вынесено в установленный законом срок", - сообщили "Интерфаксу" в суде.

В свою очередь, директор Фонда по борьбе с коррупцией (ФБК) Навального Иван Жданов сообщил "Интерфаксу", что сторонники оппозиционера постоянно пытаются зарегистрировать СМИ - газету или информационное агентство. "Это обжалование одного из отказов в регистрации. Здесь конкретно идет речь о регистрации ИА Алексея Навального", - пояснил Жданов.

Комментариями Роскомнадзора "Интерфакс" пока не располагает.

Алексей Навальный Роскомнадзор Иван Жданов

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